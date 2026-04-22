Vivono in Provenza si amano da 62 anni e fanno milioni di views | tutto grazie a 3 parole

Alice e Don Williams, coppia di ottantenni residenti in Provenza, sono insieme da 62 anni e condividono la loro vita in una casa di campagna nel sud della Francia. Negli ultimi tempi, sono diventati protagonisti di un successo online, attirando milioni di visualizzazioni grazie a un video che si basa su tre parole. La loro storia e il loro contenuto hanno catturato l’attenzione di un vasto pubblico su internet.

Alice e Don Williams hanno 80 anni, sono sposati da 62 anni e vivono in una casa di campagna in Provenza, nel sud della Francia. Ma c’è un dettaglio che li rende unici: sono diventati influencer sui social media, con video che superano regolarmente i milioni di visualizzazioni. Il 6 aprile scorso, Alice ha pubblicato su Instagram un video che mostra Don mentre trasporta una pila di pacchi inviati da brand lungo il sentiero che conduce alla loro casa. Quel post ha ricevuto oltre 1,6 milioni di like. Il segreto della loro longevità matrimoniale? Tre semplici parole: “ Ricomincia da capo “. La filosofia di Alice e Don si basa sul sostenersi reciprocamente come persone indipendenti e sulla capacità di perdonare e dimenticare veramente, ripartendo con una tabula rasa.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vivono in Provenza, si amano da 62 anni e fanno milioni di views: tutto grazie a 3 parole Notizie correlate Leggi anche: “Parole da vedere”, la mostra di Orioli: se le parole smettono di dire e si fanno immagine Il giallo della scuola colpita in Iran: perché l’ammissione del regime è un falso da 6 milioni di viewsA seguito del bombardamento della scuola femminile di Minab, in Iran, le responsabilità restano ufficialmente non accertate, ma la guerra...