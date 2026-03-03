Il giallo della scuola colpita in Iran | perché l’ammissione del regime è un falso da 6 milioni di views

Dopo il bombardamento di una scuola femminile a Minab, in Iran, le autorità non hanno ancora chiarito chi sia stato responsabile. Nel frattempo, sui social sono cominciate a circolare numerose notizie false, con alcune che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intensità dello scontro informativo che si sta sviluppando attorno all’episodio.

A seguito del bombardamento della scuola femminile di Minab, in Iran, le responsabilità restano ufficialmente non accertate, ma la guerra dell’informazione è già entrata nel vivo, a colpi di false notizie. Se da un lato Teheran punta il dito contro i raid di Stati Uniti e Israele, sui social si sta tentando di costruire una verità alternativa che sostiene l’idea di un clamoroso errore interno. Dopo il video falsamente attribuito alla tragedia, girato a migliaia di chilometri di distanza, è circolata una presunta confessione che però non arriva affatto dal regime. Per chi ha fretta. Un post dell’account NiohBerg su X, con oltre 5,9 milioni di visualizzazioni, sostiene che il regime iraniano abbia “confessato” l’errore dei Pasdaran nel colpire la scuola. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Trump: «48 comandanti uccisi in un colpo solo». Colpita nave da guerra del regime: «Sta affondando». Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Prevedere il crollo del regime in Iran è azzardato. Bozzo spiega perchéIl fattore propulsivo della protesta è certamente la crisi economica e la radicale perdita di potere d’acquisto della moneta.

Il bombardamento su una scuola elementare femminile in IranSecondo i media iraniani sono state uccise più di 160 persone, in gran parte studenti, il numero più alto finora in un singolo attacco ... ilpost.it

Iran, 165 morti e 96 feriti nel raid sulla scuola femminile. Idf nega coinvolgimentoLa Cnn ha geolocalizzato il video dalla scena alla scuola Shajaba Tayyiba, che si trova a circa 60 metri da una base militare iraniana ... ilsole24ore.com

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com