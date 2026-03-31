Parole da vedere la mostra di Orioli | se le parole smettono di dire e si fanno immagine

Da ilrestodelcarlino.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 31 marzo 2026 - Le parole ci sono. Ma non servono. Sono lì, stampate, riconoscibili, perfino familiari. Eppure qualcosa si rompe: non si leggono più come prima. Non guidano, non spiegano, non prendono posizione. Restano sospese, come se qualcuno le avesse fermate un attimo prima del significato. È da questo cortocircuito che prende forma “Parole da vedere”, la mostra di Alberto Orioli, in programma a Fano dal 10 al 19 aprile a Palazzo Bracci Pagani. Le parole che diventano immagine. Qui il linguaggio cambia natura. Le parole non sono più strumenti ma materia: frammenti, superfici, segni. Arrivano da lingue diverse, lontanissime tra loro, accostate senza più geografie né appartenenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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