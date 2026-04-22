Vittoria per Avellino | la Corte Tributaria resta grazie ai dati tecnici

La Corte Tributaria di Avellino rimane attiva dopo la modifica di un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva inizialmente previsto la chiusura della sede distaccata nel capoluogo irpino. La decisione è stata presa sulla base di dati tecnici presentati durante il procedimento. La corte continuerà a operare nel territorio, come stabilito dal nuovo provvedimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato il provvedimento che prevedeva la chiusura della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, confermando la permanenza della sede distaccata nel capoluogo irpino. La decisione arriva dopo un anno di contesa tecnica avviata dalle categorie professionali locali, che hanno dimostrato come i carichi di lavoro della corte siano in linea con i requisiti normativi per il mantenimento dell’ufficio. La revisione del decreto mette al riparo l’Irpinia da un processo di accorpamento che colpirà invece ventidue sedi giudiziarie, tutte situate nelle regioni del Nord Italia. Per queste strutture, basandosi sul criterio dei flussi di contenzioso e dei volumi procedurali inferiori alle soglie stabilite dalla legge, si procederà alla fusione con uffici limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoria per Avellino: la Corte Tributaria resta grazie ai dati tecnici Notizie correlate Salva la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, nessuna soppressione o accorpamento a quella di BeneventoLa Corte di Giustizia Tributaria di Avellino non verrà soppressa per accorpamento a quella di Benevento. Scommesse, la Corte tributaria umbra dà ragione ai bookmaker: "Sanzioni al 120% fuori legge"I giudici di Perugia hanno respinto cinque ricorsi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La Corte Tributaria di Avellino resta: il Ministero rivede il decreto di soppressione; Avellino, La Corte Tributaria di Avellino è salva; Impugnazione avviso bonario: l’Azienda batte il Fisco; Notifica agli eredi errata: Fisco vince ma la sentenza è nulla. IrpiniaTv. . La Corte tributaria resta ad Avellino ma ora cerca una nuova sede per evitare futuri scippi. di Christian Masiello #itv - facebook.com facebook