Salva la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino nessuna soppressione o accorpamento a quella di Benevento

La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino resterà attiva dopo che si è deciso di non accorparla con quella di Benevento. La causa principale è la protesta dei giudici e degli avvocati locali, che temevano un peggioramento dei servizi e una perdita di autonomia. Le autorità hanno ascoltato le richieste e hanno confermato che la sede di Avellino continuerà a funzionare senza modifiche. La decisione è stata accolta con soddisfazione dagli operatori del settore, pronti a riprendere le attività.

La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino non verrà soppressa per accorpamento a quella di Benevento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non provvederà ad alcune modifiche in Campania in tema di geografia giudiziaria del fisco in Italia. Se il criterio che doveva orientare l'accorpamento era legato al numero dei procedimenti iscritti a ruolo, Avellino rientra appieno nei suddetti parametri ministeriali.