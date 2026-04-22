Viterbo chiama 15 assistenti sociali | ecco il nuovo bando pubblico

Il Comune di Viterbo ha annunciato l'apertura di un bando pubblico per l'assunzione di 15 assistenti sociali. La selezione riguarda posizioni a tempo pieno e indeterminato. La procedura è rivolta a candidati in possesso dei requisiti richiesti e si svolgerà secondo le modalità stabilite dall'ente. La pubblicazione del bando è disponibile sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune di Viterbo ha ufficializzato l'apertura di una selezione pubblica per coprire 15 ruoli da funzionario assistente sociale con contratti a tempo pieno e indeterminato. L'iniziativa, volta a potenziare i servizi del distretto sociale Vt3, nasce per rispondere alle necessità organizzative approvate dalla giunta con la deliberazione numero 19 del 30 gennaio 2026. L'amministrazione viterbese agirà come ente capofila per il distretto Vt3, mantenendo la gestione organizzativa e disciplinare de .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo chiama 15 assistenti sociali: ecco il nuovo bando pubblico Notizie correlate Biassono cerca 2 assistenti sociali: posto fisso e bando apertoIl Comune di Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, apre le porte a due nuovi assistenti sociali attraverso un concorso pubblico per... Educazione immersiva e digitale: bando da 15 mila euro a istituto per le scuole siciliane, ecco come partecipare entro il 15 marzoLa Regione Siciliana lancia il bando I-Arte con uno stanziamento di 900 mila euro per le scuole.