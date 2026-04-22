Viterbo bus gratis per gli accompagnatori | guida alla nuova agevolazione

A partire da mercoledì 22 aprile, a Viterbo gli accompagnatori delle persone con disabilità potranno viaggiare gratuitamente sul trasporto pubblico locale. La misura riguarda coloro che assistono persone con disabilità e permette loro di usare il bus senza pagare il biglietto. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale e riguarda tutte le linee di trasporto pubblico nella città.

A partire da mercoledì 22 aprile, gli accompagnatori delle persone con disabilità a Viterbo potranno usufruire del trasporto pubblico locale senza costi. La misura, approvata dalla giunta comunale lo scorso marzo, permette l’accesso gratuito ai mezzi gestiti dalla società Francigena è in possesso della disability card contrassegnata dalla lettera A o di un riconoscimento INPS che attesti il diritto all’indennità di accompagnamento. Il beneficio è strettamente legato alla presenza fisica dell’accompagnatore durante il tragitto effettuato insieme al titolare del diritto. Le modalità tecniche per l’ottenimento e l’utilizzo dei titoli di viaggio. Per attivare questa agevolazione, i beneficiari o i loro delegati devono recarsi presso la sede di Francigena situata in via San Biele 22.🔗 Leggi su Ameve.eu

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