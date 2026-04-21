Bus gratis a Viterbo per gli accompagnatori dei disabili come funziona | le regole
A partire da mercoledì 22 aprile, gli accompagnatori di persone con disabilità a Viterbo possono usufruire gratuitamente del servizio di trasporto pubblico locale gestito da Francigena. Per viaggiare senza costi, devono presentare la disability card con la lettera A o un riconoscimento che attesti la condizione di disabilità. La misura riguarda esclusivamente chi accompagna persone con disabilità e si applica ai mezzi pubblici della città.
Bus gratis a Viterbo per gli accompagnatori di persone con disabilità. Da mercoledì 22 aprile possono viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale gestito da Francigena, ma solo se in possesso della disability card recante la lettera A o del riconoscimento da parte.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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