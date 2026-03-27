A Viterbo gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis sui bus | Una città più giusta

A Viterbo, la giunta comunale ha approvato un provvedimento che consente agli accompagnatori di persone con disabilità di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico gestiti dalla società Francigena. La misura mira a migliorare l’inclusione sociale e la mobilità per i cittadini con disabilità e i loro accompagnatori. La decisione si applica alle corse del trasporto pubblico locale nel territorio comunale.

Un passo avanti sul terreno dell’inclusione sociale e della mobilità per il Comune di Viterbo. La giunta ha dato il via libera a una misura che permetterà agli accompagnatori delle persone con disabilità di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale gestito dalla società Francigena. Si tratta di un provvedimento atteso, pensato per abbattere non solo le barriere architettoniche ma anche quelle economiche che spesso limitano la libertà di movimento dei cittadini più fragili. L’agevolazione non è indiscriminata, ma segue criteri precisi per garantire che il beneficio arrivi a chi ne ha davvero necessità. Potranno viaggiare senza... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Viterbo gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis sui bus: "Una città più giusta" Articoli correlati A Viterbo gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis sui bus: "Un passo verso una città più giusta"Un passo avanti sul terreno dell’inclusione sociale e della mobilità per il Comune di Viterbo. Mezzi pubblici, primi passi per istituire una tariffa agevolata per gli accompagnatori dei disabiliUna tariffa agevolata per gli accompagnatori - cosiddetti "caregiver", familiari e non - per i mezzi pubblici a Perugia: dai treni nella tratta... Una selezione di notizie su A Viterbo gli accompagnatori dei... Discussioni sull' argomento Viterbo, bus gratis per gli accompagnatori di persone con disabilità; Torneo minirugby Città di Viterbo al campo Quadrini il 28 e 29 marzo; La Cna in pista insieme agli studenti dell’Itt Leonardo da Vinci al Leopard Circuit: bandiera a scacchi per Scuola e artigianato; Viterbo News 24 - Foto. Torneo minirugby Città di Viterbo al campo Quadrini il 28 e 29 marzoRIETI - Sabato e domenica gli impianti sportivi della Teverina subiranno la solita gioiosa invasione che si verifica ogni qualvolta si svolge il torneo ... msn.com Anarchici morti: perquisizioni a Viterbo, proibito presidio a Roma x.com Lo scorso venerdì 20 marzo la città di Viterbo si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. In occasione di Università Svelate 2026, l’Università degli Studi della Tuscia è scesa in città con “La ricerca è in città!”, portando attività, incontri, mostre e labo - facebook.com facebook