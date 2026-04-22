Viterbo assistenza scolastica | slitta la gara da 1,2 milioni

A Viterbo, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di assistenza scolastica. La gara, che coinvolge un importo di 1,2 milioni di euro, riguarda il biennio 2026-2027 e 2027-2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicare nuove date. La proroga si applica alle aziende interessate a partecipare alla procedura di affidamento.

L’amministrazione di Viterbo ha deciso di estendere i tempi per la presentazione delle proposte relative all’affidamento del servizio di assistenza scolastica per il biennio 2026-2027 e 2027-2028. Il provvedimento, formalizzato con la determinazione dirigenziale numero 1007 del 21 aprile 2026 e firmato dal dirigente Mauro Vinciotti, del settore Servizi sociali ed educativi, introduce una proroga di 15 giorni rispetto alla scadenza originaria. La nuova finestra temporale per gli operatori economici si chiuderà il 28 maggio 2026 alle ore 12:00, spostando il termine precedentemente fissato per il 13 maggio 2026 alla medesima ora. Trasparenza sui costi e dettagli tecnici della gara da 1,2 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, assistenza scolastica: slitta la gara da 1,2 milioni Notizie correlate Viterbo: nuovo polo scolastico da 7,5 milioni per la sicurezza dei bimbiLa giunta di Viterbo ha dato il via libera alla progettazione per un nuovo complesso scolastico nel quartiere Villanova, che comporterà la... Leggi anche: Assistenza scolastica e fondi: "Tagliare è come indebolire l’inclusione degli alunni"