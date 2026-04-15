Viterbo | nuovo polo scolastico da 7,5 milioni per la sicurezza dei bimbi

La giunta comunale di Viterbo ha approvato la progettazione di un nuovo polo scolastico nel quartiere Villanova, con un investimento di 7,5 milioni di euro. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale edificio in via Garbini e la realizzazione di una struttura unica destinata a ospitare le attività didattiche. L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza per i bambini che frequentano la zona.

La giunta di Viterbo ha dato il via libera alla progettazione per un nuovo complesso scolastico nel quartiere Villanova, che comporterà la demolizione dell’attuale edificio in via Garbini e la costruzione di un polo unico da 7,5 milioni di euro. L’intervento mira a riunire sotto un unico tetto la scuola dell’infanzia e la primaria, eliminando le attuali criticità strutturali e i costi legati all’affitto di spazi privati. Razionalizzazione dei costi e superamento delle criticità strutturali. Il piano approvato dall’amministrazione comunale punta a una gestione più oculata del patrimonio immobiliare pubblico. Attualmente, infatti, gli alunni della scuola primaria sono ospitati in una struttura privata situata in via Grispigni, il cui canone di locazione rappresenta un onere costante per le finanze del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo: nuovo polo scolastico da 7,5 milioni per la sicurezza dei bimbi Leggi anche: Demolizione per l'asilo di Villanova, nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro Bobbio: 4,9 milioni per il nuovo polo scolastico, scatta il PNRRIl Comune di Bobbio riceverà 4,9 milioni di euro per ultimare l’investimento destinato al Polo scolastico dell’Alta Val Trebbia. Argomenti più discussi: Demolizione per l'asilo di Villanova, nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro; Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori: ecco il progetto; A Todi 220 mila euro per gli arredi del nuovo polo scolastico di Ponterio; Nuovo polo d'infanzia, al Comune 120mila euro: Acquistiamo arredi didattici innovativi. Tusciaweb Viterbo - Civitavecchia - facebook.com facebook Che weekend straordinario targato IBFF ! Join the Community , partecipa agli special Days di Viterbo e Como #Como #Viterbo #SpecialClass #Ibff #Fitboxe #RiminiWellness #Fitness #Italy x.com