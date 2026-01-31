Assistenza scolastica e fondi | Tagliare è come indebolire l’inclusione degli alunni

La giunta Parcaroli ha deciso di ridurre i fondi destinati all’assistenza scolastica. Dal 2020, quando si investivano quasi 700mila euro, l’importo è sceso a 675mila euro quest’anno. Una diminuzione che rischia di indebolire l’inclusione degli alunni con bisogni speciali. La decisione ha suscitato proteste tra insegnanti e genitori, che temono un impatto negativo sulla qualità dell’istruzione.

L’amministrazione Parcaroli ha ridotto le risorse per l’assistenza scolastica. Dai 698mila euro del 2020 con il centrosinistra, si è passati 675 del 2025". Strada comune interviene a gamba tesa sui dati dell’assistenza scolastica sottolineando che vengono "colpiti sia il lavoro degli operatori che i servizi di supporto per studenti e famiglie". "L’andamento era già critico – ribadisce Strada comune –: stabile tra il 2021 e il 2023, nel 2024 si registra un crollo della spesa, che scende a 587mila euro, con effetti diretti sulla qualità e sulla continuità del servizio". "Anche per il personale straordinario dell’assistenza scolastica emerge una riduzione significativa nel medio periodo – aggiunge Strada comune –, si passa dai 251mila euro nel 2020 ai 169mila nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Ministero per le Disabilità ha annunciato la pubblicazione di due decreti ministeriali che stanziano oltre 260 milioni di euro per il 2025, destinati a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

