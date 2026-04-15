Visita guidata della Galleria dell’Accademia | il tempio di Michelangelo

La Galleria dell’Accademia a Firenze è tra i musei più visitati della città, famosa soprattutto per ospitare alcune delle opere più celebri di Michelangelo. Tra le sue sale si trovano statue, dipinti e sculture realizzate nel corso dei secoli, che attirano un gran numero di visitatori ogni anno. La visita guidata permette di scoprire da vicino i dettagli delle opere e la storia di questo importante luogo culturale.

La Galleria dell’Accademia è uno dei musei più importanti di Firenze e custodisce alcuni dei massimi capolavori della storia dell’arte. Qui si ammirano le celebri sculture di Michelangelo, dal monumentale David ai suggestivi Prigioni, fino alla Pietà di Palestrina.Accanto alla scultura, il museo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze in 4 giorni: Programma Giorno per Giorno e Consigli Utili nella culla del rinascimento Vannacci usa David di Michelangelo nei manifesti: la Galleria dell’Accademia lo fa rimuovereScoppia la polemica sull’utilizzo dell’immagine del celebre David di Michelangelo Buonarroti in ambito politico. visita guidata al cimitero monumentale di milano: tempio di fama e memoria!Un autentico museo a cielo aperto, il Cimitero Monumentale di Milano non è soltanto un luogo di sepoltura, ma una cattedrale della memoria che... Temi più discussi: Gradisca, torna la visita guidata della mostra ‘Un secolo di disegno italiano’ alla Galleria Spazzapan; Visite guidate alla mostra Giovanni Segantini | Opere scelte; Galleria Borghese: come prenotare, turni di visita e prezzi 2026; Cagliari Monumenti aperti, visite guidate multisensoriali ai Giardini pubblici. Giotto e San Francesco alla Galleria Nazionale dell’UmbriaNewTuscia – PERUGIA – Un viaggio tra l’arte rivoluzionaria del Trecento, le storiche Vetrerie Moretti Caselli, la Basilica di San Domenico con il museo di Papa Benedetto XI e la storia d’amore tra G ... newtuscia.it Visita alla Galleria degli Strumenti e Cupola SchiapparelliL'orario di apertura del museo è dal sabato alla domenica, dalle 10 alle 18. La visita è guidata dalla durata di un'ora. La prima visita parte alle 10.30 e si susseguono di ora in ora, l'ultimo tour ... exibart.com Il nuovo show si configura come una vera e propria visita guidata a un museo... - facebook.com facebook