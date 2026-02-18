Samb a Boscaglia via Mancinelli e De Angelis

La Sambenedettese ha deciso di cambiare strada: la società ha esonerato l’allenatore Marco Mancinelli e il direttore sportivo Stefano De Angelis. La decisione arriva dopo una serie di risultati negativi e una situazione difficile in squadra. Nei prossimi giorni, la società annuncerà i nomi dei nuovi responsabili tecnici e di mercato.

Rivoluzione di carnevale in casa Samb. Saltano Il diesse Stefano De Angelis e il tecnico Marco Mancinelli. Sulla panchina rossoblù siederà Roberto Boscaglia. Tardo pomeriggio vorticoso in casa rivierasca. Tre comunicati distinti, uno di seguito all'altro per ufficializzare ciò che è accaduto in queste ultime ore. Il primo, ha del clamoroso anche se dopo l'ultima contestazione al Riviera delle Palme, dopo la sconfitta con la Sassari Torres, poteva sembra quasi scontato. Il presidente Massi ha deciso, infatti, di sollevare dall'incarico Stefano De Angelis. Soprattutto per le parole di grandissima stima e considerazione spese dal massimo dirigente rossoblù nei suoi confronti in tutti questo mesi, tanto da avergli rinnovato il contratto fino al 2027.