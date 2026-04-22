La Virtus Sanremese ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Golfo Dianese nel match giocato a Pian di Poma, con il risultato di 6-2. La partita ha visto i padroni di casa dominare fin dall’inizio, segnando più gol rispetto agli avversari. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ulteriormente alla promozione nel campionato di categoria.

La Virtus Sanremese ha messo un segno indelebile sul campionato di categoria, travolgendo la squadra del Golfo Dianese con un punteggio netto di 6-2 nel campo di Pian di Poma. Questo trionfo, che vede i matuziani a un passo dal raggiungimento della promozione a Sanremo, arriva in un momento cruciale della stagione, lasciando presagire festeggiamenti imminenti nonostante manchino ancora tre sfide al termine del percorso agonistico. Il dominio tecnico e la gestione emotiva del gruppo. L’incontro a Pian di Poma si è trasformato in una vera dimostrazione di forza da parte dei giocatori della Virtus Sanremese, che hanno gestito l’inerzia della partita dall’inizio alla fine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Sanremese travolge il Golfo 6-2: la promozione è vicina

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