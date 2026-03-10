Durante le ultime Fashion Week, l’olio d’oliva si è affermato come l’ingrediente più apprezzato nel settore skincare. Molti stilisti e professionisti della bellezza hanno mostrato interesse per questo prodotto, noto per la sua semplicità e naturalezza. La ricerca di principi attivi efficaci continua a portare a preferire soluzioni semplici come l’olio d’oliva, considerato ormai un elemento di tendenza.

A volte, la semplicità è la via migliore da seguire. Se si pensa alla cura della pelle, si è sempre alla ricerca di nuovi principi attivi che possano competere con quelli attualmente presenti nei cosmetici. Molecole di ultima generazione nate nei più importanti laboratori del mondo. Talvolta, però la soluzione migliore è quella che, a un primo sguardo, ci sembra la più conosciuta e banale. Ma l’ olio d’oliva per il viso – l’ingrediente star delle ultime Fashion Week, da New York a Milano a Parigi – è tutto all’infuori che banale. Merito dei suoi benefici e di case cosmetiche che riescono, in tempi contemporanei, ad estrarre tutte le sue proprietà (anche con metodi assolutamente innovativi) a beneficio della nostra pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’olio d’oliva è l’ingrediente skincare più amato delle ultime Fashion Week

