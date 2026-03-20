Madri che abusano dei figli per compiacere l'amante | i casi dell'insegnante e dell'infermiera accusati di pedofilia

Due casi di abusi familiari coinvolgono una insegnante e un'infermiera accusate di pedofilia. Le donne sono sospettate di aver abusato dei figli per compiacere l’amante, evidenziando situazioni di maltrattamento che sfidano l’immagine tradizionale della figura materna come protettiva. Le indagini sono in corso e le accuse sono state presentate alle autorità competenti.

Due recenti casi di abusi familiari riportano alla luce il fenomeno della pedofilia anche al femminile, mettendo in crisi lo stereotipo della maternità sempre protettiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lily Allen si vendica dei tradimenti dell’ex marito: sul vestito gli scontrini dei regali all’amanteIl revenge dress definitivo è di Lily Allen: ha stampato su un telo le prove delle relazioni che intratteneva il suo ex marito e lo ha indossato in... Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. Contenuti e approfondimenti su Madri che abusano dei figli per... Discussioni sull' argomento Pedopornografia, quando gli orchi sono dentro casa; Viva le donne, non solo l’8 marzo; Gli Stati Uniti esigono che il regime smetta di minacciare Anna Bensi. Bergamo, reati da «Codice rosso» cresciuti in due anni del 57%. I casi delle madri vittime dei figli (che faticano a denunciare)Cinzia Mancadori, responsabile dei centri antiviolenza della cooperativa Sirio, di Treviglio, rende l’idea: «Vengono anche le madri, ma non chiedono aiuto per se stesse. Chiedono: ma se denuncio mio ... bergamo.corriere.it Martedì 24 marzo, per la "#BarefootWalk: Mothers’ Call for Peace", madri palestinesi e israeliane cammineranno fianco a fianco per chiedere la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto israelo-palestinese e per lanciare un messaggio chi - facebook.com facebook