Una donna di 28 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi dopo aver provocato violenze e minacce all’interno della propria abitazione. I familiari, impauriti, si sono barricati in una stanza per mettersi in salvo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per mettere fine alla situazione di tensione, che si è verificata nella residenza della donna.

Una donna di 28 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi nei confronti dei familiari: erano stati costretti a rinchiudersi in una stanza per mettersi al sicuro temendo per la loro incolumità visto la giunta era giunta perfino a minacciarli di morte. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione di Assisi dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 al quale si erano rivolti i familiari. La donna, cittadina rumena – come hanno poi ricostruito gli agenti -, dopo aver dato in escandescenze, aveva iniziato a inveire contro i familiari e a minacciarli di morte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze e minacce in casa. I familiari costretti a barricarsi nella stanza

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