Lei e i familiari lasciati senza casa La storia di Teresa disabile al 100% | Costretti a lasciare Anacapri

Da napolitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teresa Ascione, 27enne di Capri, si trova senza una casa. La famiglia ha dovuto lasciare Anacapri, dove vivevano da sempre. La giovane, disabile al 100% dal 2008, si è ritrovata in una situazione difficile, senza un tetto sopra la testa. La notizia ha scosso chi la conosceva, e ora lei e i suoi familiari cercano una soluzione.

Teresa Ascione ha 27 anni ed è disabile al 100% dal 2008. È nata e cresciuta a Capri, dove ha sempre vissuto con il padre, la madre, la sorella, e adesso anche col cuginetto che ha un anno. Da due anni, però, la loro permanenza sull’isola è appesa a un filo: sono sotto sfratto e a maggio dovranno.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

