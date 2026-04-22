A Roma, si sono registrati numerosi episodi di violenza tra i giovani, con aggressioni e scontri che si sono ripetuti nel tempo. La presidente di un istituto di ricerca ha commentato la diffusione di questi comportamenti, sottolineando come tali episodi abbiano coinvolto diversi giovani, creando tensioni nel tessuto sociale della città. La situazione viene monitorata attentamente da esperti e istituzioni locali.

A Roma, la presidente dell’Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico, Mastrantonio, ha tracciato un quadro preoccupante sulla diffusione della violenza tra i più giovani, evidenziando come aggressioni e scontri siano diventati fenomeni ricorrenti che scuotono la tranquillità pubblica. La riflessione nasce dalla necessità di decodificare una realtà dove episodi di rabbia gratuita e persino decessi causati da violenza colpiscono spesso individui giovanissimi, alimentando un senso di insicurezza collettiva. Oltre lo stigma sociale: la natura multiforme del disagio. Non esiste un profilo unico commette atti violenti, né una causa singola che spieghi questo fenomeno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza tra i giovani: il rischio di un’educazione troppo affettiva

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