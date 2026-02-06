Violenza in Slovenia | tenta di strangolare la moglie poi dà una testata al figlio

Questa notte a Ilirska Bistrica, in Slovenia, un uomo ha tentato di strangolare la moglie e poi ha colpito al volto il figlio che cercava di aiutarla. L’episodio si è svolto in casa, lasciando tutti sconvolti. La donna e il bambino sono stati soccorsi e portati in ospedale, mentre l’aggressore è stato arrestato.

È successo a Ilirska Bistrica, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Divieto di avvicinamento e indagine per violenza domestica Tenta di strangolare la moglie, poi dà una testata al figlio che tentava di soccorrerla: un agghiacciante episodio di violenza all'interno delle mura di casa che si è verificato in Slovenia, a Ilirska Bistrica, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Poco dopo la mezzanotte l'uomo, un quarantenne, era in forte stato di ebbrezza quando ha stretto le mani al collo della moglie. Il figlio maggiore si è precipitato in soccorso della madre ma l'uomo ha avuto una reazione repentina e aggressiva: lo ha colpito con un una testata.

