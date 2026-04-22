Nella giornata di ieri, presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Cremona, sono state consegnate le prime valigie di salvataggio destinate alle donne vittime di violenza domestica. Questo intervento fa parte di un progetto che mira a garantire un aiuto rapido e pratico alle donne che devono lasciare improvvisamente le proprie case per motivi di sicurezza. Le valigie rappresentano un primo supporto concreto in situazioni di emergenza.

Le prime valigie di salvataggio sono state consegnate ieri presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Cremona, segnando l’avvio operativo di un progetto volto a fornire assistenza immediata alle donne che devono fuggire improvvisamente dalle proprie abitazioni a causa di violenze domestiche. Questo kit di emergenza, composto da indumenti, biancheria e articoli per l’igiene personale, mira a coprire i bisogni primari nelle fasi più fragili del distacco dal contesto familiare violento. Il passaggio dalla pianificazione alla distribuzione pratica è avvenuto grazie al protocollo d’intesa siglato lo scorso anno, un accordo che vede coinvolti la Questura di Cremona, il Comune di Cremona e il Comune di Gerre de’ Caprioli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza domestica: partono le valigie per soccorrere le donne

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