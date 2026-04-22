cremona consegnate le prime valigie di salvataggio per donne vittime di violenza

A Cremona sono state consegnate le prime “valigie di salvataggio” destinate alle donne vittime di violenza domestica. Questi kit contengono vestiti, documenti e altri oggetti essenziali per chi si trova a dover lasciare improvvisamente la propria casa. Il progetto mira a fornire un aiuto pratico alle donne che si trovano in situazioni di emergenza e devono allontanarsi senza preavviso.

Contengono tutto il necessario per chi è costretto ad allontanarsi da casa all'improvviso. Si chiamano “valigie di salvataggio” e sono frutto di un progetto a concreto sostegno alle donne vittime di violenza domestica, spesso costrette ad abbandonare improvvisamente la propria abitazione. Le valigie contengono beni di prima necessità, quali abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale, indispensabili nelle prime e più delicate fasi dell’allontanamento. Presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura, nell’ambito del “Protocollo d’intesa per il sostegno e la promozione di azioni condivise finalizzate alla prevenzione e al...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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