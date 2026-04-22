Il nome di Vincenzo Italiano torna a essere menzionato in relazione alla panchina del Napoli come possibile successore di un allenatore precedente. La sua candidatura viene valutata in vista di eventuali cambiamenti tecnici nel club. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma il suo nome resta tra quelli presi in considerazione dalla società. La situazione attuale non prevede comunicati o annunci ufficiali su eventuali accordi.

Il nome di Vincenzo Italiano torna a pesare anche in ottica Napoli. Il futuro dell’allenatore del Bologna, infatti, non appare più così blindato come sembrava fino a poco tempo fa. Ed è proprio questa apertura a rendere il suo profilo uno di quelli da seguire con maggiore attenzione per la prossima estate. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Bologna continua a considerarlo centrale nel progetto. Però un’eventuale svolta dipenderebbe soprattutto dalla volontà del tecnico. In questo quadro, il Napoli osserva. Perché se dovesse cambiare qualcosa sulla panchina azzurra, Italiano sarebbe uno dei nomi più credibili da tenere in considerazione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vincenzo Italiano resta un nome forte per il dopo Conte

The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story

Notizie correlate

Leggi anche: Schira: «Napoli-Conte, frizioni e vertice a maggio. Italiano nome caldo per il dopo»

Epstein Files, tra i documenti il nome di Vincenzo Iozzo: chi è l’hacker italianoTra i milioni di documenti del Dipartimento di Giustizia Usa sul caso Epstein compare anche il nome di Vincenzo Iozzo, esperto italiano di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Italiano, amarezza e primi bilanci: La nostra stagione è già ‘finita’; Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; Italiano: Non giudicate il mio Bologna dalla sfida con l'Aston Villa; Calciomercato Bologna, verso un’estate di rivoluzione: dai vertici fino al campo.

Vincenzo Italiano resta un nome forte per il dopo ConteForzAzzurri.net - Vincenzo Italiano resta un nome forte per il dopo Conte Il nome di Vincenzo Italiano torna a pesare anche in ottica Napoli. Il futuro dell’allenatore del ... forzazzurri.net

Allenatore Napoli, contatto con De Zerbi prima dell’assalto del Tottenham. Vincenzo Italiano resta un nome caldoAllenatore Napoli, contatto con De Zerbi prima dell’assalto del Tottenham. Vincenzo Italiano resta un nome caldo ... calcionews24.com

Rassegna stampa - Vincenzo Italiano nella giornata di ieri ha voluto rassicurare il gruppo - facebook.com facebook

Vincenzo #Italiano potrebbe essere davvero pronto per il grande salto ed allenare il #Napoli x.com