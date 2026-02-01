Epstein Files tra i documenti il nome di Vincenzo Iozzo | chi è l’hacker italiano

Tra le milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, spunta anche il nome di Vincenzo Iozzo. È un hacker italiano che ha attirato l’attenzione degli esperti di cybersecurity. La sua presenza nei documenti alimenta nuovi interrogativi sul ruolo degli hacker italiani nelle operazioni internazionali. Per ora, Iozzo non ha rilasciato commenti, ma la sua figura torna al centro dell’attenzione nel mondo della sicurezza digitale.

Tra le milioni di pagine rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell'ambito del caso Epstein, emerge anche il nome di un italiano molto noto nel mondo della sicurezza informatica. Si tratta di Vincenzo Iozzo, figura di primo piano nel panorama internazionale della cyber-sicurezza, con una carriera costruita tra ricerca avanzata, grandi aziende tecnologiche e startup innovative. Un nome che ricorre centinaia di volte negli archivi. All'interno della cosiddetta Epstein Library, l'archivio online che raccoglie email e documenti legati al finanziere statunitense, il cognome Iozzo compare 636 volte.

