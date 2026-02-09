Femminicidio di Zoe udienza di convalida per il giovane reo confesso

Oggi si svolge l’udienza di convalida per Alex Manna, il ragazzo di 20 anni accusato di aver ucciso Zoe, la ragazza di 17 anni trovata morta nel letto di un fiume in Piemonte. La polizia ha già arrestato Manna, che ha confessato il delitto. Ora si attende la decisione del giudice sulla convalida del fermo e sulle prossime tappe del processo.

In Piemonte l'udienza di convalida per Alex Manna, il 20enne reo confesso dell'omicidio di Zoe, la 17enne uccisa e ritrovata nel letto di un fiume. Restano da chiarire la dinamica e le ultime ore della giovane.

