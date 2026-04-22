Vince Civitanova resta indipendente Nessun patto per il voto

Vince Civitanova ha annunciato di mantenere la propria autonomia e di non aver stretto accordi con Forza Italia o con Civitanova Unica per le prossime elezioni. La lista conferma che si presenterà con il proprio nome e smentisce le notizie che parlano di alleanze o fusioni con altre forze civiche. La posizione ufficiale è quella di una candidatura indipendente, senza patto politico con altre sigle.

Né con Forza Italia né con Civitanova Unica: giocherà una partita elettorale con il proprio nome Vince Civitanova, che smentisce "ricostruzioni che ci vorrebbero già in nuovi assetti o, peggio, confluiti in altre esperienze civiche. Riteniamo prematuro e fuori luogo aprire oggi il dibattito sulle amministrative. Una cosa però è certa: Vince Civitanova continuerà a rappresentare, con coerenza e orgoglio, la propria identità e autonomia". Così il direttivo della lista di Fausto Troiani che abboccamenti li ha avuti e, se confermato, per domani sarebbe in programma un incontro con FI. Ma negli ultimi giorni il travaglio interno agli azzurri...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vince Civitanova resta indipendente. Nessun patto per il voto" Notizie correlate Referendum giustizia, Tobagi: “Ogni voto conta, difendiamo la magistratura indipendente”Il referendum sulla giustizia è al centro del dibattito politico italiano, con la scrittrice Benedetta Tobagi che ha espresso il suo sostegno al... Balaso resta a Civitanova: il retroscena sul futuro del liberoBalaso resta al centro delle attenzioni di mercato, con una situazione contrattuale che lo lega a Civitanova fino al 2027 e con riflessi concreti...