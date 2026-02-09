Referendum giustizia Tobagi | Ogni voto conta difendiamo la magistratura indipendente

Benedetta Tobagi si schiera contro le modifiche alla giustizia proposte dal governo. Durante un’assemblea a Bologna, la scrittrice ha detto che ogni voto conta e che bisogna difendere la magistratura indipendente. Tobagi ha invitato i cittadini a partecipare al voto, sottolineando l’importanza di mantenere l’autonomia dei magistrati contro le riforme che rischiano di limitarla. La sua presa di posizione si aggiunge al coro di chi teme che le modifiche possano indebolire il sistema giudiziario italiano.

Referendum Giustizia: Tobagi Scende in Campo per la Difesa della Magistratura Indipendente. Il referendum sulla giustizia è al centro del dibattito politico italiano, con la scrittrice Benedetta Tobagi che ha espresso il suo sostegno al fronte del “No” durante un’assemblea a Bologna. L’appuntamento elettorale, previsto per le prossime settimane, vedrà i cittadini chiamati a esprimersi su una riforma che, secondo i suoi oppositori, rischia di compromettere l’autonomia della magistratura e di appesantire il sistema giudiziario. La Tobagi ha sottolineato l’importanza di ogni singolo voto e ha invitato a respingere le strumentalizzazioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026.

Il dibattito sul Referendum, con l’affermazione che

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Tobagi: Il caso Regeni prova che i giudici indipendenti tutelano lo Stato. La sentenza del Tar va rispettata; Prima assemblea pubblica del Comitato bolognese Società Civile per il No nel Referendum.; Referendum sulla giustizia: comitati per il no nascono a Mesagne e San Donaci; Joronen decisivo, Johnsen buona la prima.

Referendum sulla giustizia: comitati per il no nascono a Mesagne e San DonaciPer venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:00, è stata indetta un’assemblea presso il Salone della Di Vittorio in via Castello ... brindisireport.it

Cosa ci sarà scritto sulla scheda del referendum sulla giustizia (il quesito è cambiato)L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta dei promotori. Ora è in bilico anche la data, ma secondo Nordio si si tratterebbe in ogni caso di uno slitta ... today.it

Will Media. . In cosa consiste la nuova riforma della giustizia per la quale saremo chiamati a votare al referendum del 22 e 23 marzo La separazione delle carriere dei magistrati è un tema che ha radici profonde e attraversa decenni di dibattiti e riforme. Il tem facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Saviano: “La riforma indebolirebbe la lotta alla mafia, vi spiego perché…” x.com