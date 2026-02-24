Balaso resta a Civitanova | il retroscena sul futuro del libero

Il contratto di Balaso, atleta di punta di Civitanova, ha causato grande interesse sul mercato e influenza le decisioni della società. La sua permanenza fino al 2027 tiene in allerta i dirigenti, che devono pianificare il futuro della squadra. La trattativa tra club e giocatore ha coinvolto anche aspetti concreti come la gestione del budget e la composizione della rosa. La situazione rimane in evoluzione e apre nuovi scenari per la stagione in corso.

Balaso resta al centro delle attenzioni di mercato, con una situazione contrattuale che lo lega a Civitanova fino al 2027 e con riflessi concreti sulla gestione della squadra. Le settimane recenti hanno visto discussioni già anticipare scenari di cambiamento, senza che si sia concretizzato alcun passaggio, mentre la società prosegue nel percorso di consolidamento della rosa. Il capitano della Lube è vincolato da un accordo in scadenza nel 2027. In questa stagione ha attraversato momenti di panchina, characteristic da scelte tecniche, durante le gare contro verona e in una partita di champions league.