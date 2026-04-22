Vimercate studentessa colpita da meningite scatta la profilassi a scuola

A Vimercate, una studentessa dell'Istituto superiore Floriani si trova ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza a causa di una meningite. La scuola ha avviato la profilassi per gli studenti e il personale scolastico ritenuti a rischio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti, mentre le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.