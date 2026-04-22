Vimercate studentessa colpita da meningite scatta la profilassi a scuola
A Vimercate, una studentessa dell'Istituto superiore Floriani si trova ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza a causa di una meningite. La scuola ha avviato la profilassi per gli studenti e il personale scolastico ritenuti a rischio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti, mentre le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.
Paura a Vimercate. Una studentessa dell'Istituto superiore Floriani è stata colpita dalla meningite ed è ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza. L’istituto è stato immediatamente allertato e gli studenti sono stati sottoposti alla profilassi del caso. La studentessa frequentava la sede di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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