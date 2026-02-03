Colpita da meningite tubercolare bimba di 2 anni in gravi condizioni Controlli al nido | Scatta la profilassi antibiotica preventiva
Una bambina di due anni di Santa Sofia è in ospedale a Bologna, in gravi condizioni. La piccola ha contratto la meningite tubercolare, una forma di infiammazione causata dal batterio della tubercolosi. I medici hanno avviato subito la profilassi antibiotica preventiva per i bambini e le persone che sono entrate in contatto con lei al nido. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre i genitori attendono notizie sulle sue condizioni.
Preoccupano le condizioni di una bimba di due anni, di Santa Sofia, che sarebbe attualmente ricoverata a Bologna in condizioni critiche per aver contratto la meningite tubercolare, una forma di infiammazione dovuta al batterio che causa la tubercolosi. Non appena diagnosticato il virus alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
