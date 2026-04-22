Villaggi collinari e Settima Municipalità Pro Loco | Servono collegamenti e servizi per unire davvero il territorio

La creazione della Settima Municipalità nella zona nord di Messina non è riuscita a eliminare le distanze tra i villaggi collinari. La Pro Loco locale evidenzia la necessità di migliorare i collegamenti e i servizi per unire effettivamente il territorio. La mancanza di infrastrutture adeguate e di servizi pubblici rappresenta ancora un ostacolo per i residenti di questa area.

La nascita della Settima Municipalità non basta, da sola, a colmare le distanze tra i villaggi collinari della zona nord di Messina. È il senso della lettera aperta indirizzata dalla Pro Loco “Casali dei Peloritani” ai candidati alla carica di sindaco, nella quale si chiede di tradurre il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Valorizzazione del territorio: intesa tra Comune, Università, Pro Loco e Associazione StoricaIl Comune di Caiazzo, il Dipartimento di Lettere e Beni culturali (DiLBeC) dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", l'Associazione Storica... Leggi anche: Viabilità in tilt nei villaggi collinari, chiesto un "piano di interventi con tempi certi" alla Città Metropolitana Contenuti e approfondimenti Messina, Basile: la settima municipalità è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione13 territori, una nuova Municipalità: la settima. Una scelta fortemente voluta dalla nostra amministrazione. Abbiamo lavorato tra la gente, trasformando un’idea nata a Piazza del Rosario in una realt ... strettoweb.com Messina, Basile sulla 7ª municipalità: investiti 60 milioni di euro per sicurezza, servizi e rigenerazioneÈ cominciata la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare Cosa ha fatto il sindaco Basile per il nostro quartiere. Vener ... strettoweb.com