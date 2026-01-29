Valorizzazione del territorio | intesa tra Comune Università Pro Loco e Associazione Storica

Il Comune di Caiazzo, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Associazione Storica del Caiatino e la Pro Loco Caiazzo hanno firmato un accordo per valorizzare il territorio. L’intesa rafforza una collaborazione già avviata, con l’obiettivo di promuovere le ricchezze locali attraverso progetti condivisi.

Il Comune di Caiazzo, il Dipartimento di Lettere e Beni culturali (DiLBeC) dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", l'Associazione Storica del Caiatino e la Pro Loco Caiazzo sottoscriveranno un Accordo Quadro che ufficializzerà una collaborazione già consolidata tra questi quattro enti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caiazzo Università

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Caiazzo Università

Argomenti discussi: Inaugurato a monterotondo il giardino delle arti, sostenuto da Intesa Sanpaolo; I Luoghi del Cuore, la Liguria protagonista della XII edizione del Censimento Fai; Protocollo d’intesa tra ANCI e Coldiretti, la qualità della vita dei cittadini passa anche da qui; Approvato il Protocollo d’intesa per la creazione e promozione del Parco storico-naturalistico nell’area delle saline di Cervia.

Promozione del territorio. L’intesa fra Comune e Camera di commercioPalazzo Pubblico risponde immediatamente alle associazioni del commercio che qualche tempo fa avevano segnalato la necessità e richiesto programmazione di eventi e promozione della città, ... lanazione.it

Sport, da Fitri arriva la Triathlon Experience per valorizzazione territoriLa Federazione Italiana Triathlon presenta Triathlon Experience, un’iniziativa strategica che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon in ... adnkronos.com

A Valverde presentato “Il Salotto della Pro Loco”: appuntamento culturale sabato 31 gennaio 2026 alle 19:30 nella Chiesa dell’Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia. #Valverde #ProLoco #Cultura #Eventi #Sicilia #SalottoDellaProLoco facebook