Viabilità in tilt nei villaggi collinari chiesto un piano di interventi con tempi certi alla Città Metropolitana

Domenico Santisi e Antonio De Luca chiedono interventi urgenti sulla SP45 “Quattro Masse” e sulla SP44 “Campo Italia” dopo che la viabilità nei villaggi collinari è andata in tilt a causa di cedimenti e problemi strutturali che si sono aggravati negli ultimi mesi.

Critica la situazione a Campo Italia e in zona Masse. Il consigliere Domenico Santisi e il deputato Regionale del M5S Antonio De Luca sollecitano Palazzo dei Leoni “Non possiamo limitarci a interventi tampone – dichiara Santisi –. Occorre un piano strutturale con tempi certi e un cronoprogramma chiaro. La sicurezza e l’incolumità dei cittadini deve essere una priorità. Ne va della loro dignità”. Sulla vicenda è intervenuto anche il Deputato Regionale all’Ars del M5S Antonio De Luca: «Le aree collinari non possono essere considerate territori di serie B. È indispensabile che si passi da interventi sporadici a una programmazione seria e duratura con l’obiettivo di colmare definitivamente il divario tra aree urbane e territori collinari".🔗 Leggi su Messinatoday.it

