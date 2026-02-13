Viabilità in tilt nei villaggi collinari chiesto un piano di interventi con tempi certi alla Città Metropolitana
Domenico Santisi e Antonio De Luca chiedono interventi urgenti sulla SP45 “Quattro Masse” e sulla SP44 “Campo Italia” dopo che la viabilità nei villaggi collinari è andata in tilt a causa di cedimenti e problemi strutturali che si sono aggravati negli ultimi mesi.
Critica la situazione a Campo Italia e in zona Masse. Il consigliere Domenico Santisi e il deputato Regionale del M5S Antonio De Luca sollecitano Palazzo dei Leoni “Non possiamo limitarci a interventi tampone – dichiara Santisi –. Occorre un piano strutturale con tempi certi e un cronoprogramma chiaro. La sicurezza e l’incolumità dei cittadini deve essere una priorità. Ne va della loro dignità”. Sulla vicenda è intervenuto anche il Deputato Regionale all’Ars del M5S Antonio De Luca: «Le aree collinari non possono essere considerate territori di serie B. È indispensabile che si passi da interventi sporadici a una programmazione seria e duratura con l’obiettivo di colmare definitivamente il divario tra aree urbane e territori collinari".🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su città metropolitana
Città Metropolitana, confronto con i sindaci su viabilità e turismo: interventi mirati per sicurezza e sviluppo
Federico Basile ha incontrato i sindaci del territorio per discutere di viabilità e turismo.
Scuole, viabilità e sviluppo territoriale: settimana ricca d'interventi per la Città Metropolitana
Ultime notizie su città metropolitana
Argomenti discussi: Chiusura di Ponte al Pino a Firenze, la nuova viabilità manda il traffico in tilt: code e fattore imbuto; Olimpiadi, la neve manda il traffico in tilt: navette bloccate nella Conca; Traffico in tilt e tanti abusivi, ora più divise nei giorni rossi; Olimpiadi 2026 a Milano: strade chiuse, zone rosse e orari metro.
Scontro tra bus Atv e auto: un ferito e traffico in tilt in via TorbidoAuto contro bus Atv, incidente stradale che ha creato disagi alla circolazione questa mattina, giovedì 12 febbraio, in via Torbido a Verona ... veronaoggi.it
Maltempo, anche i semafori vanno in tiltMESSINA. Un’altra conseguenza del maltempo e delle forti raffiche di vento che specialmente stanotte (ma ancora ora) si sono abbattute su Messina è quella alla viabilità: alcuni dei semafori in centro ... letteraemme.it
Nessuno resti indietro: il messaggio dell’Arcivescovo alla Città Metropolitana per il nuovo anno. Si è svolto oggi, 12 febbraio, nel Salone del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola, il tradizionale incontro di restituzione degli auguri dell’Arcivescovo - facebook.com facebook