La vicenda riguardante Villa Mussolini si è conclusa con la decisione di respingere la proposta avanzata oltre il termine stabilito. Gli ex membri di un partito politico di destra hanno cercato di inserire elementi politici nella discussione, ma il tentativo è stato respinto. La partita sembra essere terminata senza ulteriori sviluppi, lasciando chiaramente definito il limite temporale per le proposte in questione.

"La partita di Villa Mussolini è chiusa. La proposta di David2 arriva oltre il tempo massimo e appare come un tentativo di buttarla in politica". Sabrina Vescovi, segretaria del Pd, non vede altre motivazioni se non quella della bagarre politica dopo il tentativo di David2 di riaprire l’iter che ha già portato all’assegnazione definitiva della villa al Comune di Riccione. Fondazione Carim ha deciso, anche se il rogito è atteso per metà maggio. "Il primo aspetto da rilevare – riprende Vescovi - è l’offerta artistica di David2. Vedono la villa come un museo del Futurismo, un movimento artistico legato al fascismo. E’ evidente che vorrebbero la villa come un mausoleo, un luogo capace di risvegliare l’orgoglio di una parte oggi di FdI e di ex missini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Villa Mussolini, la partita è chiusa. Gli ex missini la buttano in politica"

Notizie correlate

Leggi anche: David2 rilancia: due milioni per Villa Mussolini. La Fondazione: "È tardi, procedura chiusa"

Vendita villa Mussolini: l’area politica si divide su un simbolo storico**La vendita di Villa Mussolini: un simbolo storico messo in vendita, un dibattito politico in crescita** A Riccione, in provincia di Rimini, la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Villa Mussolini, David2 insiste ma la partita è finita e loro giocano da soli; Villa Mussolini, David2 insiste ma la partita è finita e loro giocano da soli; Villa Mussolini, la partita è chiusa. Gli ex missini la buttano in politica; L’eccellenza del cibo di strada arriva a Riccione: l’International Street Food fa tappa nel parco di Villa Mussolini.

Villa Mussolini, David2 insiste ma la partita è finita e loro giocano da soliForse bisognerebbe ricordare a David2 che la partita è chiusa. Che la Fondazione Carim ha fatto la sua scelta. Villa Mussolini è ora di proprietà del Comune ... chiamamicitta.it

Il comune di Riccione compra villa MussoliniSecondo Daniela Angelini, sindaca di sinistra della città romagnola, l’acquisto è un atto di amore e lungimiranza, che eviterà alla dimora di diventare un luogo per nostalgici Leggi ... internazionale.it

Villa Mussolini, David2 insiste ma la partita è finita e loro giocano da soli facebook