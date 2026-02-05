Vendita villa Mussolini | l’area politica si divide su un simbolo storico

La villa di Mussolini a Riccione è stata messa in vendita per 2 milioni di euro. La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra i politici locali. Da una parte, chi sostiene che si tratti di un pezzo di storia da preservare, dall’altra chi pensa che lo si debba lasciare nel passato. La questione divide l’area politica e accende le discussioni sui simboli storici e il loro ruolo oggi.

**La vendita di Villa Mussolini: un simbolo storico messo in vendita, un dibattito politico in crescita** A Riccione, in provincia di Rimini, la Villa Mussolini è stata messa in vendita per 2 milioni di euro. Il gesto, avvenuto nel pieno del dibattito politico in atto, ha innescato un confronto tra le forze dell’opposizione e il Comune, con accuse di “intervento di parte” e richieste di trasparenza. Le tre proposte ricevute per l’acquisto della struttura storica sono state depositate entro i termini previsti per il bando lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Ma la deputata Beatriz Colombo (Fratelli d’Italia) e il consigliere Marco De Pascale (2030) non si sono limitati a osservare: hanno cominciato a criticare la maniera in cui l’amministrazione comunale sta gestendo il processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È iniziata la competizione tra tre potenziali acquirenti per l'acquisto di Villa Mussolini, immobile storico degli anni Trenta.

Massimo Massano, ex deputato del MSI, si è presentato oggi davanti ai giornalisti per chiarire la sua posizione su Villa Mussolini.

