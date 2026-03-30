Lunedì si è svolta nella storica Villa Mussolini una conferenza stampa in cui sono state presentate le prospettive di sviluppo del complesso. La riunione si è tenuta a pochi giorni dalla decisione del consiglio comunale di approvare l'acquisizione del bene da parte dell'ente. Durante l'incontro sono state illustrate le intenzioni di creare un polo culturale contemporaneo presso la villa.

Conferenza stampa congiunta tra Comune di Riccione e Fondazione Carim nella villa di viale Milano dopo l'approvazione dell’acquisto da parte del consiglio comunale. La sindaca Angelini: “Atto d'amore e visione" Si è tenuta lunedì (30 marzo), nella cornice della storica dimora di viale Milano, la conferenza stampa che illustra le prospettive di Villa Mussolini, a pochi giorni dal voto del consiglio comunale che ha sancito la volontà dell'ente di acquisire il bene. L’incontro ha visto la partecipazione della sindaca di Riccione Daniela Angelini, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini Paolo Pasini e della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Villa Mussolini, Pasini (Carim): "Dal Comune chiara volontà di sviluppare un polo contemporaneo di cultura"

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