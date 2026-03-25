Bocconi avvelenati a Parma | scatta l’allerta

A Parma è stata segnalata la presenza di bocconi avvelenati lungo una strada nella zona sud della città, tra i civici 129 e 153, nei pressi di Carignano, all’interno del territorio comunale. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali, che hanno avviato verifiche e misure di controllo nella zona. La presenza di sostanze tossiche in quell’area è stata confermata dai primi accertamenti.

Ordinanza nella zona di strada Cava in Vigatto: un cane intossicato, controlli e verifiche in corso da parte delle autorità Tornano i timori per la presenza di bocconi avvelenati a Parma. Il nuovo caso è stato segnalato nella zona sud della città, lungo strada Cava in Vigatto, tra i civici 129 e 153, nei pressi di Carignano, all’interno del territorio del Comune di Parma. A far emergere la situazione è stato l’intervento di un medico veterinario, a cui si è rivolto il proprietario di un cane rimasto intossicato dopo aver ingerito qualcosa di sospetto, probabilmente tra il giardino di casa e la strada. L’animale è stato curato e non è in pericolo di vita, ma l’episodio ha fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bocconi avvelenati a Parma: scatta l’allerta Articoli correlati Allarme bocconi avvelenati. Esche in pieno centro storico. Scatta l’ordinanza del ComuneAllarme bocconi avvelenati a Perugia, dove il Comune è stato costretto a intervenire con un’ordinanza urgente per mettere in sicurezza un’area del... Allarme bocconi avvelenati a Merate: scoppia il casoUn caso di presunti bocconi avvelenati sta facendo discutere i proprietari di cani a Merate.