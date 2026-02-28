Cesate cani a rischio | bocconi avvelenati al Villaggio Ina

A Cesate, nei pressi del civico 3 del Villaggio Ina, sono state trovate polpette contenenti pezzi di cioccolato. Le polpette sono state segnalate come possibili bocconi avvelenati destinati ai cani. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Nessun dettaglio sulle eventuali indagini o interventi delle autorità è stato comunicato finora.

Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cesate, cani a rischio: bocconi “avvelenati” al Villaggio Ina Leggi anche: Due cani avvelenati a Roveredo: "Evitate la zona, a rischio anche i bambini" Bocconi avvelenati disseminati in collina, indagano i Carabinieri ForestaliSulle colline di Serramazzoni sono stati rinvenuti numerosi bocconi avvelenati (potenzialmente letali per animali e persone), scatenando l'intervento...