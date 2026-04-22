Villa Minozzo Freddy il cane antiveleno bonifica l’area allarmata

A Villa Minozzo, un’unità cinofila ha effettuato un intervento di bonifica in un’area di sosta dopo che erano state trovate sostanze potenzialmente tossiche. Un cane antiveleno ha percorso il luogo, contribuendo a eliminare i rischi e a rassicurare i residenti. L’intervento è avvenuto in risposta a una segnalazione riguardante la presenza di sostanze pericolose nella zona.

Un intervento mirato dell’unità cinofila ha permesso di bonificare un’area di sosta a Villa Minozzo, dopo che il ritrovamento di sostanze potenzialmente tossiche aveva allarmato la comunità locale. La segnalazione era partita il 17 aprile, quando un residente aveva individuato nel parcheggio vicino a Corso Prampa dei preparati contenenti patè, sospettati di essere esche avvelenate. L’intervento specialistico e l’operazione di bonifica. A seguito della scoperta avvenuta lo scorso 17 aprile, i carabinieri forestali con base a Castelnovo Monti hanno attivato immediatamente le risorse specializzate per mettere in sicurezza il territorio. Il nucleo operativo coinvolto è l’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, che ha impiegato il proprio elemento esperto: Freddy, un pastore tedesco di quasi 5 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Minozzo, Freddy il cane antiveleno bonifica l’area allarmata Notizie correlate "Polpette" sospette a Reggio Emilia, controlli col cane antivelenoReggio Emilia, 29 gennaio 2026 - Da alcuni giorni i carabinieri forestali dei Nuclei di Scandiano e Reggio Emilia, supportati dall’Unità Cinofila... Villa Minozzo, unità cinofila contro i bocconi avvelenatiVilla Minozzo (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – E’ stato attivato anche il cane dell’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, lunedì... Panoramica sull’argomento Si parla di: Villa Minozzo: allarme bocconi avvelenati Le esche in centro paese: controlli dei Carabinieri forestali col cane Freddy. A Villa Minozzo allarme per potenziali esche avvelenate: il cane Freddy all’operaVILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Dopo la segnalazione di un cittadino, sono scattati controlli speciali in un parcheggio di Villa Minozzo. All’opera l’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, a ... reggionline.com Allarme esche avvelenate in centro a Villa MinozzoIl ritrovamento delle esche sospette ha fatto scattare subito l’allarme nel centro di Villa Minozzo, dove nei giorni scorsi sono stati individuati alcuni ... redacon.it