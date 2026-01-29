Polpette sospette a Reggio Emilia controlli col cane antiveleno

I carabinieri forestali di Reggio Emilia e Scandiano hanno avviato controlli intensi nelle zone colpite dal fenomeno delle esche avvelenate. Con l’aiuto del cane antiveleno, stanno setacciando i parchi e le aree verdi per trovare eventuali bocconi sospetti. La presenza di polpette potenzialmente tossiche ha allarmato i residenti, preoccupati per la sicurezza di animali e bambini. I controlli continuano senza sosta, mentre le autorità cercano di individuare chi si nasconde dietro questa catena di veleni.

Reggio Emilia, 29 gennaio 2026 - Da alcuni giorni i carabinieri forestali dei Nuclei di Scandiano e Reggio Emilia, supportati dall' Unità Cinofila Antiveleno di Bosco di Corniglio, stanno seguendo una ricerca di bocconi avvelenati nelle aree recentemente interessate dal triste e crudele fenomeno della dispersione nell'ambiente di esche contaminate da sostanze tossiche. Le ricerche hanno riguardato diverse aree nel territorio dei comuni di Correggio, Bagnolo, Rubiera e Reggio nell'Emilia, già oggetto di precedenti segnalazioni, tra cui quella della morte di un cane intossicato da polpette avvelenate e il rinvenimento, nei mesi passati, di carcasse di lupi intossicati da sostanze velenose.

