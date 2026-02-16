Bimba azzannata da un cane nella villa comunale di Salerno l' appello di Cammarota
Una bambina di 2 anni è stata morsa da un cane di grossa taglia nella villa comunale di Salerno, e il suo intervento ha causato grande paura tra i presenti. La famiglia della piccola chiede ora maggiore attenzione alle aree verdi pubbliche, dove spesso si registrano incontri rischiosi con gli animali. Un testimone ha raccontato di aver visto il cane che si scagliava contro la bambina, mentre i genitori cercavano di proteggerla.
Cammarota: "Obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia" Dramma sfiorato presso la villa comunale di Salerno: una bambina di 2 anni sarebbe stata azzannata da un cane di grossa taglia. La piccola è stata soccorsa e trasportata al Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Pare che la proprietaria del cane si sia allontanata dopo l'accaduto. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per fare chiarezza sui fatti. “L’obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia è un atto di civiltà e sicurezza, per le persone, per il proprietario del cane e per l’animale stesso”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno, bimba azzannata da pitbull
Una bambina è stata azzannata da un pitbull questa mattina nei giardini della villa comunale di Salerno, causando shock tra i presenti.
Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellate
A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ceccano, bambina di due anni azzannata da un pitbull e scaraventata a terra; Frosinone: pitbull azzanna una bimba di 2 anni, ferita; Ceccano. Bambina di 2 anni azzannata da un pitbull; Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figlia.
Salerno, bimba azzannata da cane in villa comunale: si cercano l’animale e il suo proprietarioLa piccola questa mattina giocava alla presenza dei genitori: al Ruggi le hanno riscontrato lesioni al cuoio capelluto ... msn.com
Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellatePaura a Ceccano, dove una bimba di due anni è stata azzannata da un pitbull. Ferito anche il compagno della zia intervenuto per salvarla, ha ucciso il cane a coltellate. fanpage.it
SALERNO, BIMBA AZZANNATA DA UN PITBULL. Indagini in corso a Salerno dove, questa mattina, una bambina di due anni è stata aggredita e azzannata da un pitbull, mentre era con i genitori nella villa comunale di Salerno. La piccola è stata portata in cod - facebook.com facebook
Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate x.com