Bimba azzannata da un cane nella villa comunale di Salerno l' appello di Cammarota

Una bambina di 2 anni è stata morsa da un cane di grossa taglia nella villa comunale di Salerno, e il suo intervento ha causato grande paura tra i presenti. La famiglia della piccola chiede ora maggiore attenzione alle aree verdi pubbliche, dove spesso si registrano incontri rischiosi con gli animali. Un testimone ha raccontato di aver visto il cane che si scagliava contro la bambina, mentre i genitori cercavano di proteggerla.

Cammarota: "Obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia" Dramma sfiorato presso la villa comunale di Salerno: una bambina di 2 anni sarebbe stata azzannata da un cane di grossa taglia. La piccola è stata soccorsa e trasportata al Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Pare che la proprietaria del cane si sia allontanata dopo l'accaduto. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per fare chiarezza sui fatti. “L’obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia è un atto di civiltà e sicurezza, per le persone, per il proprietario del cane e per l’animale stesso”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una bambina è stata azzannata da un pitbull questa mattina nei giardini della villa comunale di Salerno, causando shock tra i presenti.

A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.