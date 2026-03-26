1000 mani unite il 27 marzo un pomeriggio di solidarietà giochi e condivisione per bambini e famiglie

Il 27 marzo, nel pomeriggio, si terrà l’evento “1000 mani unite” al PalaCatania. L’iniziativa, promossa dall’associazione Mia Ets, coinvolge diverse istituzioni, associazioni e realtà locali. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 16 e prevederà giochi e momenti di condivisione rivolti a bambini e famiglie.

Il momento conclusivo sarà dedicato alla distribuzione solidale: 1.000 colombe pasquali e 1.000 uova di Pasqua Catania si prepara ad accogliere un appuntamento speciale. Venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 16, il PalaCatania ospiterà “1000 mani unite”, un evento di beneficenza promosso dall’associazione Mia Ets con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Un'iniziativa che nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la solidarietà in un gesto concreto, visibile, condiviso. Il titolo racchiude già il senso profondo della manifestazione. Le “mani” rappresentano l’impegno diretto dei cittadini. Il numero mille richiama la partecipazione collettiva, la forza di una comunità che si unisce per sostenere chi vive momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "1000 mani unite", il 27 marzo un pomeriggio di solidarietà, giochi e condivisione per bambini e famiglie Articoli correlati Bogliasco a festa: Carnevale di solidarietà per un nuovo parco giochi per i bambini.Bogliasco nel cuore del Carnevale: una festa per i bambini e una comunità in crescita Bogliasco si prepara a vivere un Carnevale all’insegna della... La magia di Carnevale a Santa Maria al Bagno: un pomeriggio di festa per bambini e famiglieLa Magia di Carnevale torna a colorare Santa Maria al Bagno con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie.