Vignate tir travolge un bus fermo | 6 feriti e l’elisoccorso

Un incidente si è verificato ieri intorno alle 13:00 a Vignate, quando un tir ha investito un autobus fermo sulla strada. L’impatto ha provocato sei feriti, che sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, tra cui un’eliambulanza, per assistere i feriti e gestire la situazione. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

Un violento impatto tra un mezzo pesante e un autobus fermo lungo la carreggiata ha causato ieri, intorno alle ore 13:00, un grave incidente nella zona di Vignate. Il sinistro, avvenuto sulla Cassanese a causa di un guasto meccanico che aveva costretto il pullman privato alla sosta, ha coinvolto un conducente del bus e cinque passeggeri, provocando una paralisi della viabilità locale. La dinamica si è rivelata brutale: il tir, colpendone la parte posteriore, ha ridotto il veicolo da trasporto passeggeri in un ammasso di lamiere deformate. I soccorsi sono stati immediati e massicci. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha coordinato sul posto cinque ambulanze, mentre l’intervento dell’elisoccorso è stato necessario per trasportare il conducente del pullman presso il Papa Giovanni XXIII di Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignate, tir travolge un bus fermo: 6 feriti e l’elisoccorso Notizie correlate Leggi anche: Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidente Milano: bus travolge moto in centro, 4 feritiMILANO – Incidente stradale stamattina, 2 marzo 2026, in centro a Milano, in via Senato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidente; Schianto mostruoso in Italia | camion travolge un pullman fermo; Schianto mostruoso in Italia: camion travolge un pullman fermo; Camion si schianta contro un pullman fermo per avaria sulla Cassanese | ferite 6 persone grave il conducente del bus. Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidenteSecondo la prima ricostruzione, il pullman si trovava fermo a bordo carreggiata, all'altezza del chilometro 10+300, a causa di un'avaria. Il conducente del camion, che procedeva lungo la provinciale, ... milanotoday.it Pullman in avaria centrato da un Tir: autista all’ospedaleUn banale guasto meccanico che, nel giro di pochi istanti, si trasforma in una spaventosa carambola di lamiere. ilgiorno.it Pro Loco Vignate APS updated their cover photo. - facebook.com facebook