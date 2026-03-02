Milano | bus travolge moto in centro 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Milano in un incidente avvenuto in via Senato. Un autobus e una moto sono stati coinvolti nello scontro, quando il bus ha travolto il veicolo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. L’incidente si è verificato poco dopo le otto e trenta.

MILANO – Incidente stradale stamattina, 2 marzo 2026, in centro a Milano, in via Senato. Coinvolti un autobus e una moto. Ferito il motociclista, due passeggere e il conducente, tutti finiti in ospedale. Nessuno è grave. Secondo alcuni testimoni il bus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un’auto. Sul posto gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti. I quattro feriti sono il motociclista, un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda, il conducente del bus, un 52enne che è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli, e due passeggere: una 60enne portata in giallo al Policlinico e una 35enne in verde al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

