Vigilia di San Giorgio patrono degli scout | padre Giovanni Ferro e lo scautismo clandestino

Il 23 aprile, vigilia di San Giorgio, patrono degli scout, rappresenta una giornata significativa per lo scautismo in Italia. In questa occasione si celebrano le figure di figure come padre Giovanni Ferro e si affrontano temi legati allo scautismo clandestino. Il 25 aprile, invece, si ricorda l’anniversario della liberazione dall’occupazione nazista e fascista. Queste date sono considerate fondamentali nel calendario scout nazionale.

Per lo scautismo in Italia le date del 23 aprile e del 25 aprile sono molte importanti: la prima porta con sé la solenne celebrazione di San Giorgio, patrono di tutti gli scout del mondo, la seconda è l'anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo. Aggiunge la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate 7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnantiNel calendario romano il 7 aprile (nel 2026 cade Martedì dell’Ottava di Pasqua) la Chiesa ricorda San Giovanni Battista de La Salle. San Giovanni di Dio (8 marzo): il “folle” della carità, patrono di ospedali e malatiDomenica 8 marzo 2026, III Domenica di Quaresima, la Chiesa ricorda San Giovanni di Dio (1495-1550), il «folle» della carità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Fiorano è la settimana di San Giorgio: eventi nel segno della tradizione; Taranto, 2 arresti per omicidio Marangia del 2013; Modica, benedetto il dittico dedicato a San Giorgio e a Santa Margherita; Ragusa, la città si prepara a festeggiare il patrono San Giorgio. San Giorgio a Modica (RG), Abbate: L’appoggio istituzionale ad una festa che ha oltrepassato i confini territoriali CLICCA PER IL VIDEOAlla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio, a Modica l’onorevole Ignazio Abbate rinnova il suo profondo legame con la comunità dei fedeli e con la maestosa Chiesa di San Giorgio, ... ilsicilia.it San Giorgio a Modica: un’eccellenza siciliana tra Fede, tradizione e sostegno istituzionaleMODICA, 22 Aprile 2026 - Alla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio, Modica si prepara a riabbracciare il suo Patrono in un clima di ... radiortm.it Alla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio, a Modica il deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana Ignazio Abbate rinnova il suo profondo legame con la comunità dei fedeli e con la maestosa Chiesa di San Giorgio, simbolo della città e pa - facebook.com facebook