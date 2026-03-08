San Giovanni di Dio 8 marzo | il folle della carità patrono di ospedali e malati

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della III Domenica di Quaresima, la Chiesa celebra San Giovanni di Dio, nato nel 1495 e morto nel 1550, conosciuto come il “folle” della carità. È riconosciuto come patrono di ospedali e malati, e questa ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo cristiano. La giornata si concentra sul ricordo di questa figura religiosa e delle sue opere di assistenza.

Domenica 8 marzo 2026, III Domenica di Quaresima, la Chiesa ricorda San Giovanni di Dio (1495-1550), il «folle» della carità. Nato a Montemor-o-Novo in Portogallo, dopo anni errabondi tra mestiere delle armi e lavori umili, approdò a Granada come venditore di libri. Qui, scosso dalla predicazione di san Giovanni d'Ávila (1539), visse una profonda conversione che trasformò la sua inquietudine in dedizione ai più fragili. Fate bene, fratelli». Nel 1539 aprì a Granada la "Casa di Dio" in via Lucena, un embrione di ospedale dove organizzò l'assistenza con criteri nuovi per l'epoca: ambienti distinti secondo le necessità, cura corporea e sollievo spirituale, attenzione alla dignità dei ricoverati.