Vigili del Fuoco spiegano le nuove tecniche di soccorso in caso di calamità e di ricerca

I Vigili del Fuoco hanno illustrato le nuove tecniche di soccorso utilizzate in situazioni di calamità e di ricerca. Tra le innovazioni adottate, ci sono mappe dettagliate dell’area e dei rischi, sistemi di geolocalizzazione e l’impiego di droni in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere. Questi droni trasmettono in tempo reale immagini alle sale di controllo, migliorando l’efficacia delle operazioni di soccorso e delle forze dell’ordine.

Mappa dell'area e dei rischi, geolocalizzazione e l'utilizzo di droni capaci di raggiungere le aree più impervie e difficili da pattugliare, inviando in tempo reale le immagini alle varie sale di controllo dei soccorsi e delle forze dell'ordine: sono queste le nuove tecniche testate e messe alla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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