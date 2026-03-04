Soccorso a veicoli elettrici e a Gpl i vigili del fuoco studiano nuove tecniche d' intervento

Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Messina ha organizzato un seminario dedicato alle tecniche di intervento su veicoli con alimentazioni diverse, tra cui elettrica, ibrida, Gnl, Gpl, metano e idrogeno. L’obiettivo è aggiornare il personale sulle procedure di soccorso e gestione delle emergenze legate a questi mezzi. La sessione si è concentrata sulle modalità di intervento e sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Ieri il seminario di formazione nei locali dell'Atm. A relazionare l'Ispettore Antincendi Andrea Foggetti del Comando di Cremona L'iniziativa si è svolta oggi, 3 marzo 2026, presso la sala della formazione dell'Azienda Trasporti Messina, con inizio alle 8.30 e prosecuzione fino alle 17.30. Il seminario è stato condotto dall'ispettore Antincendi Andrea Foggetti del Comando dei vigili del fuoco di Cremona, esperto nel settore del soccorso tecnico stradale su veicoli con alimentazioni non convenzionali. La giornata, introdotta dal vice comandante Claudio Di Blasi intervenuto in rappresentanza del Comandante e con la partecipazione del Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.