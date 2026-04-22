A Vigevano una donna è stata accusata di aver sottratto oltre 120mila euro in monete d’oro dal patrimonio della sorella, recentemente deceduta. I beni, destinati a un lascito per la ricerca sul cancro, erano parte di un’eredità lasciata alla Fondazione Airc. La donna avrebbe preso i soldi, che erano stati lasciati per scopi benefici, e ora si trova coinvolta in un procedimento legale.

Pavia, 22 aprile 2026 – È accusata di aver sottratto beni del valore di oltre 120mila euro dal patrimonio della sua anziana sorella (morta da poco tempo), destinati a un lascito per la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La donna, che aveva l'incarico di amministratrice di sostegno, è indagata per peculato dalla Procura di Pavia. Il tesoro. Il caso è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Vigevano. Secondo quanto è emerso dalle indagini, l'amministratrice di sostegno, autorizzata all'accesso alle cassette di sicurezza per procedere all' inventario del patrimonio della sorella, si è appropriata di un vero e proprio tesoro, costituito, tra l'altro, di diverse monete d'oro, rivendute poi a negozi "Compro oro" tra la Lomellina e la provincia di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, vende 120mila euro in monete d’oro che la sorella (morta) aveva lasciato per la ricerca sul cancro: ora è nei guai

Notizie correlate

Acireale, aveva in casa oltre 3200 monete false da 2 euro: nei guai 48enneABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Polizia di Stato sul fenomeno delle monete contraffatte Proseguono con risultati rilevanti le attività della...

Oltre 650 monete da 2 euro in tasca, ma erano false. Nei guai un 29enne: aveva anche 1 grammo di shabooPrato, 13 febbraio 2026 – Un mercato sommerso fatto di monete contraffatte, documenti d’identità falsi e strumenti di pagamento di provenienza...

Contenuti di approfondimento

Vigevano, vende 120mila euro in monete d’oro che la sorella (morta) aveva lasciato per la ricerca sul cancro: ora è nei guaiLa somma era destinata alla Fondazione Airc. La donna, che aveva l'incarico di amministratrice di sostegno, è indagata per peculato dalla Procura di Pavia ... msn.com

Vigevano: sottrae oltre 120mila euro all'Airc, indagata amministatrice di sostegnoVIGEVANO. Si era impossessata del lascito che la sorella, della quale era amministratrice di sostegno, aveva lasciato alla Fondazione Airc. A Vigevano, in provincia di Pavia, la Guardia di Finanza ha ... laprovinciapavese.gelocal.it